Küçükçekmece'de Korkunç Cinayet - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Korkunç Cinayet

Yabancı uyruklu adam, eşini bıçaklayarak öldürdü; oğlu ise babasını ağır yaraladı.

15.09.2024 19:07
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Küçükçekmece'de korkunç kadın cinayeti

Yabancı uyruklu adam tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü, oğlu da babasını bıçakladı

-Annesini bıçakla öldüren babasını ağır yaraladı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de evi terk etmek isteyen karısıyla tartışan yabancı uyruklu adam, eşini boynundan bıçaklayarak öldürdü. Annesini kanlar içinde yerde gören çiftin erkek çocuğu ise bıçakla babasına saldırıp ağır yaraladı. Suriyeli çocuk ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 14: 30'da İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokakta 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşayan yabancı uyruklu karı koca bu sebeple tartıştı. Kadın, tartışmanın büyümesi üzerine evi terk etmek istedi. Koca, kadının gitmesine izin vermeyince ikilinin arasındaki tartışma kavgaya döndü. Kadın, iddiaya göre kocasına bıçakla saldırmak istedi. Ancak eşinin elindeki bıçağı alan adam, karısını boynundan bıçaklayarak vahşice öldürdü. Babasının, annesini bıçakladığını gören oğlu ise babasına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan baba ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Babasını ağır yaralayan oğul ise polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, karısını öldüren yabancı uyruklu şahsın 3 ay önce deport edildiği ve 1 ay önce kaçak yollardan ülkeye girdiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Korkunç Cinayet - Son Dakika

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