Küçükçekmece'de Metrobüste Yangın Çıktı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Metrobüste Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de Cevizlibağ istikametine giden metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

29.05.2024 17:02
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Küçükçekmece'de Cevizlibağ istikametine giden metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Metrobüs ve duraktaki yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Cevizlibağ istikametine giden metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Florya durağına gelen araçta yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ortalığı da duman kapladı. Durakta bulunan görevliler yangına, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, araçta ve durakta bulunan yolcular ise hemen tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken, metrobüs seferlerinde de aksamalar yaşandı. Yangın kısa sürede söndürülürken, ölen ya da yaralanın olmadı. Hasar gören metrobüs ise olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Metrobüs seferleri de normale döndü.

Muhammed Nurkısa, "Metrobüste hafif bir yangın çıkmıştı. Tahliye ekipleri ve itfaiye geldi. Hızlı bir şekilde söndürdüler. Yolcular tahliye oldu ve trafik açıldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Metrobüste Yangın Çıktı - Son Dakika

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