Küçükçekmece\'de Park Halindeki Araç Yandı

İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki araç alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde sabah 07.30'da park halindeki araç, bir anda yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
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