Küçükçekmece'de Polis Kovalamacasında Kaza

İstanbul Küçükçekmece'de şüpheli araç kovalamacası sırasında polis ekipleri kaza yaptı. Kazada 3 polis yaralandı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus Timleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü ise durmayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca esnasında kazaya karışan 3 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Yaralı polislerin hayati tehlikesi bulunmazken, emniyet güçlerinin konuya ilişkin çalışmaları devam ediyor.