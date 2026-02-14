Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı - Son Dakika
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı

Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
14.02.2026 17:30
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
İstanbul Küçükçekmece'de madde bağımlısı bir şahıs, devriye gezen polis ekiplerine hakaret edip satırla saldırdı. Çıkan arbede sonucunda 4'ü polis memuru, 2'si vatandaş olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Madde bağımlısı şahıs gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre madde bağımlısı bir şahıs devriye görevi yapan polis ekiplerine hakaret edip satırla saldırdı. Saldırı sonucu 4'ü polis, 2'si kavgayı ayırmaya çalışan vatandaş olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Şeftali Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, polis aracının bölgede ring görevini yürüttüğü esnada madde bağımlısı bir şahıs polis ekiplerine "Niye geziyorsunuz ne işiniz var burada" diyerek hakaret etti.

POLİSLERE SATIRLA SALDIRDI

Polis ekiplerinin araçtan indiği esnada madde bağımlısı şahıs satırla polis ekiplerine saldırdı. Sokak üzerindeki sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile şahsın yakınları arasında arbede çıktı.

4'Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI

Olayda 4'ü polis memuru, 2'si kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Madde bağımlısı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sokak üzerinde yaşanan panik sona ererken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • kamil erol kamil erol:
    amerikan polisi 1. dk noktayı koymuştu 23 0 Yanıtla
  • Bülent Özkan Bülent Özkan:
    polisimizi kim koruyacak 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı - Son Dakika
