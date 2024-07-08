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Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir sitenin çarşısında bir kişi husumetlisi tarafından vuruldu. Saldırıda ağır yaralanan G.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitenin çarşısında meydana geldi. İddiaya göre G.B sitenin lokantasında yemek yerken husumetlisi yemek yediği yere geldi. Şahıs yanında bulunan silah ile ateş etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar silah sesi üzerine olay yerinden kaçarken G.B başına ve omzuna isabet eden mermiler ile yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan G.B'yi ambulans ile hastaneye kaldırırken polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.