Küçükçekmece'de site hırsızları kamerada
Kurye olduklarını söyleyerek girdikleri sitede hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de kendileri kurye olarak tanıtıp girdikleri sitede hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 12 Nisan'da Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde meydana gelen 3 farklı "evden hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarıyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında, apartmanlardaki kameralar ile çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelendi. İnceleme sonucunda şüpheliler E.S. ve S.S.'nin kimlik bilgileri tespit edildi.
Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şüphelilerin sitelere kendilerini kurye firması personeli olarak tanıtarak girdiğini ve bir ikamet adresine girerek telefon çaldıklarını belirledi. Şahısların aynı zamanda bazı apartmanlara demir korkuluklar üzerinden atlayarak girdiği ve bir süre çevreyi gözlemledikleri de tespit edildi. 2 şüpheli aynı gün kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerin yapılan sorgulamalarında çok sayıda suç kayıtları olduğu da belirlendi. Çalınan cep telefonu ise polis ekipleri tarafından ele geçirilerek sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S. ve S.S., "evden hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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