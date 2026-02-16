Küçükçekmece'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Küçükçekmece'de Suç Örgütüne Operasyon

16.02.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mekin Büyükdeniz liderliğindeki '10 Kardeşler' suç örgütüne yönelik operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yeni nesil suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mekin Büyükdeniz'in liderliğini yaptığı '10 Kardeşler' olarak nitelendirilen suç örgütüne yapılan operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçükçekmece merkezli olarak faaliyet gösteren ve Mekin Büyükdeniz'in lideri olduğu '10 Kardeşler' yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "nitelikli kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma", "silahla kasten nitelikli yaralama", "mala zarar verme", "nitelikli yağma" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik takipte, suç örgütünün her nevi silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırı yaptığı, çökme faaliyetlerinden kazanç sağladığı, geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlara rağmen yurt dışında firar eden örgüt yöneticilerinin kontrolünde suç dünyasında varlığını devam ettirdiği, aralıklı olarak cezaevine girip çıkan örgüt üyeleri ve henüz deşifre edilmemiş yaşı küçük örgüt üyeleri üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. 13 Şubat'ta İstanbul Küçükçekmece merkezli olarak 7 ilde 61 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 42 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 32'si tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:18
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:23:08. #7.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.