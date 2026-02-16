Küçükçekmece'de Suç Örgütüne Operasyon

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yeni nesil suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mekin Büyükdeniz'in liderliğini yaptığı '10 Kardeşler' olarak nitelendirilen suç örgütüne yapılan operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçükçekmece merkezli olarak faaliyet gösteren ve Mekin Büyükdeniz'in lideri olduğu '10 Kardeşler' yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "nitelikli kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma", "silahla kasten nitelikli yaralama", "mala zarar verme", "nitelikli yağma" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik takipte, suç örgütünün her nevi silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırı yaptığı, çökme faaliyetlerinden kazanç sağladığı, geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlara rağmen yurt dışında firar eden örgüt yöneticilerinin kontrolünde suç dünyasında varlığını devam ettirdiği, aralıklı olarak cezaevine girip çıkan örgüt üyeleri ve henüz deşifre edilmemiş yaşı küçük örgüt üyeleri üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. 13 Şubat'ta İstanbul Küçükçekmece merkezli olarak 7 ilde 61 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 42 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 32'si tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL