Menekşe sahilinde sular çekildi, tekneler geçişlerde zorluk yaşadı

Menekşe sahilinde sular çekildi, tekneler geçişlerde zorluk yaşadı
17.01.2026 14:47  Güncelleme: 15:10
İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe Deresi'nde suların çekilmesi nedeniyle tekneler geçişte zorluk yaşıyor. Kuvvetli lodosun etkisiyle kum birikintileri oluştu ve deniz alanı önemli ölçüde daraldı.

İstanbul Küçükçekmece'de suların çekilmesiyle birlikte Menekşe Deresi'nden geçmeye çalışan tekneler büyük zorluk yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Küçükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi'ne bağlanan kısmında Menekşe Deresi çevresinde kuvvetli lodosun etkisiyle biriken kumlar ve suların çekilmesiyle birlikte alçalan su, geçiş yapmaya çalışan teknelere zorluk yaşattı. Suların çekilmesi sonrası ortaya çıkan kum birikintileri ise kameraya yansıdı.

Balık tuttuğumuz yerde şimdi yürüyoruz

Suların çekilmesi ve yaşanan mağduriyet hakkında konuşan Sabri Özceyhan, "Çoğu tekne limana girmek için şurayı kullanıyor. Geçerken de giremiyor, tabii orada oturuyor. Tekneler zorluk yaşıyor, 4-5 saattir giremeyen tekne oldu. Şimdi zaten boğazdan tekne girerse onu da görmüş oluruz. Burada hep böyle oluyor. Burası daha dün balık tuttuğumuz yerdi, şimdi yürüyoruz. Yani burada balık avlıyorduk, şu an burası ada olmuş şekilde. Belediyenin çalışması oluyor, burada örümcek dozer geliyor, kumları temizliyor, derinleştiriyor ama yeterli kalmıyor herhalde. Hemen ardından yine bu şekilde sığ oluyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Hava Durumu, Denizcilik, İstanbul, Ekonomi, 3-sayfa, Çevre, Son Dakika

