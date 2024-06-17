Küçükçekmece'de Yanlışlıkla Atılan 20 Bin TL'yi Kadın Çaldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Yanlışlıkla Atılan 20 Bin TL'yi Kadın Çaldı

Küçükçekmece'de bir adam, eşinin eski giysilerin içine sakladığı 20 bin TL'yi yanlışlıkla giyim kutusunun yanına attı. Yoldan geçen bir kadın paranın içinde olduğu poşetleri alıp uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar polis tarafından inceleniyor.

17.06.2024 11:28
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Küçükçekmece'de bir adam, eşinin eski giysilerin içine sakladığı 20 bin TL'yi yanlışlıkla giyim kutusunun yanına attı. Yoldan geçen bir kadın yaklaşık 5 dakika sonra paranın içinde olduğu poşetleri alıp uzaklaştı. Kadının poşetlerle gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşayan Sami Gezer isimli adam, eşinin ayırarak 3 poşete doldurduğu eski giysileri, dün bayram namazından sonra Küçükçekmece Belediyesine ait giysi kutunun yanına attı. Yaklaşık yarım saat sonra kızı Gezer'i arayarak evdeki 20 bin TL'nin yerinde olmadığını fark etti. Kız, daha sonra babasını arayarak durumu anlattı. Gezer, giyim kutusunun olduğu yere baktı ancak poşetlerin yerinde olmadığını fark etti. Sefaköy Polis Merkezine giderek durumu anlattı, durumu belediye ekiplerine de bildirdi. Polis ve belediye ekiplerinin çevrede yaptığı güvenlik kamerası çalışması yaptı. Yapılan çalışmada kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın gelip, giyim kutusunun yanındaki 3 poşeti alıp uzaklaştığı görüldü.

Bunun üzerine 20 bin TL'sini yanlışlıkla çöpe atan Gezer, poşetleri götüren kadından şikayetçi olurken polis ekipleri ise kadını bulmak için çalışma başlattı.

Yanlışlıkla atılan paranın eşine ait olduğunu anlatan Sami Gezer, "Arabanın bagajında poşetlerin içinde kullanılmamış giysiler vardı. Onun içinde de bir miktar para vardı, bizim de haberimiz yoktu. Sabah buraya bırakmışız. 1 saat sonra fark ettik giysilerin olmadığını. Gelip buraya baktık yoktu. Kameralara baktık. Görüntülerde bir kadının elbiseyi alıp yukarı doğru devam ettiğini gördük. 20 bin lirası vardı kadına ulaşmaya çalıştık ulaşamadık. Bulan her kim ise geri getirip teslim etmesini rica ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Küçükçekmece, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Yanlışlıkla Atılan 20 Bin TL'yi Kadın Çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Yanlışlıkla Atılan 20 Bin TL'yi Kadın Çaldı - Son Dakika
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