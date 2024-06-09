Küçükçekmece'de yasadışı silah ticareti operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de yasadışı silah ticareti operasyonu: 2 gözaltı

Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda, yasadışı silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silah üretiminde kullanılan alet ele geçirildi.

09.06.2024 10:02
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Küçükçekmece'de yasadışı silah ticareti operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasadışı silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silah üretiminde kullanılan alet ele geçirildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri,, 'yasadışı silah ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen H.G.'nin yasadışı silah ticareti yapıldığı belirlenerek takibe alındı. Fiziki takip ve saha çalışmaları sonucunda, silahların Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir adreste saklandığı ve aynı adreste üretiminin yapıldığı tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evin balkon kısmını silah imalathanesi olarak kullanan H.G. ve B.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda ise, 5 satışa hazır ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 8 yapıma hazır kurusıkı tabanca, 15 sürgü kapağı olmayan namlusu açılmamış gövde, 15 sürgü kapağı, 17 yiv set yapılı açık namlu, 11 namlu fişek yatağı, 13 icra pimi, 1 namlu açıcı masa matkabı, 1 mengene, çok sayıda 9 milimetre fişek, icra yayı, şarjör, şarjör kapağı, 1 matkap ve yiv set yapıcı uçlar, 1 spiral el aleti ve 1 milimetrik kumpas ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de yasadışı silah ticareti operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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