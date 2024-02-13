Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23'e yükseldi

Küçükçekmece\'deki saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23\'e yükseldi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Polis ekipleri operasyonlarını genişleterek 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

13.02.2024 22:40  Güncelleme: 23:09
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Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23'e yükseldi

İSTANBUL - AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimi kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ayarı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildiğini açıklamıştı.

6 şüpheli daha gözaltına alındı

Operasyonlarını genişleten emniyet güçleri, 6 şüpheliyi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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