Şanlıurfa'da kuduz iddiasıyla köpekleri taşıyan dernek başkanı tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen köpekleri bakımsız kaldıkları gerekçesiyle alarak Ankara'ya taşıyan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü tutuklanırken dernek çalışanı ise serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen köpekleri bakımsız kaldıkları gerekçesiyle alarak Ankara'ya taşıyan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü tutuklanırken bir kişi ise serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buket Özgünlü ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Özgünlü ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Özgünlü, tutuklanırken, M.S.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANKARA