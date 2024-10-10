Küfürleşme Kavgası: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Küfürleşme Kavgası: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Küfürleşme Kavgası: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de, küfürleşme yüzünden Burak Ünlüer'i öldüren Hüseyin K. ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

10.10.2024 15:56
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Eskişehir'de küfürleşme meselesi yüzünden husumetli olduğu Burak Ünlüer'i pompalı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin K. ve kendisine yardım eden 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta meydana gelen ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, motosikletiyle gelen Hüseyin K. (35), küfürleşme meselesi yüzünden husumetli olduğu Burak Ünlüer'e (29) pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ünlüer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından motosikletiyle kaçan Hüseyin K. isimli şüphelinin yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Sakarya'ya kaçan şüpheli Hüseyin K., yakalanarak gözaltına alındı.

Husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin K.'nin kaçması için yardım ettiği belirlenen S.A., Ö.S., M.A., L.B., Ş.Y. ve S.T. isimli 6 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küfürleşme Kavgası: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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