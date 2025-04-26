Manisa'nın Kula ilçesinde 22 ayrı suçtan hakkında 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucu hakkında çok sayıda dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan H.K. (53) isimli şahsı başarılı bir operasyonla yakaladı.
Toplam 22 ayrı suçtan arandığı tespit edilen şüphelinin, 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından H.K., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kula'da 22 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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