Bahçedeki fırında çıkan yangın paniğe neden oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan fırında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Akgün Mahallesi Harmanyakan Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fadime Balta'ya ait ikametin bahçesinde bulunan fırında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fırında maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MANİSA