Kula'da polis 65 bin içimlik A4 ele geçirdi; iki kadından biri tutuklandı - Son Dakika
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Kula'da polis 65 bin içimlik A4 ele geçirdi; iki kadından biri tutuklandı

Kula\'da polis 65 bin içimlik A4 ele geçirdi; iki kadından biri tutuklandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yaklaşık 65 bin içimlik A4 bonzai ele geçirildi. Araçtaki 2 kadın şüpheliden F.Ö. tutuklanırken S.A. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta, yaklaşık 65 bin içimlik A4 bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kadın şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir aracı takibe aldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği takip sonucunda araç durdurularak arama yapıldı. Araçta bulunan S.A. (46) ve F.Ö. (42) isimli 2 kadın şüphelinin üzerinde yapılan kontrollerde, 10 parça halinde, 40x40 santimetre ebatlarında ve yaklaşık 65 bin içimlik olduğu değerlendirilen A4 olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde de nöbetçi savcılığın talimatı doğrultusunda arama gerçekleştirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. ve F.Ö., Kula Adliyesi'ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede S.A., adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheli F.Ö. ise uyuşturucu maddeye ilişkin suçu üstlenmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Polis, Kula, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da polis 65 bin içimlik A4 ele geçirdi; iki kadından biri tutuklandı - Son Dakika

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