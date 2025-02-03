Kula'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Kula'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kula\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, dört kişi yaralandı. Kazaya neden olan hafriyat kamyonu sürücüsü tutuklandı.

03.02.2025 12:16  Güncelleme: 12:19
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Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirmesine, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan hafriyat kamyonu sürücüsü B.V. (50) tutuklanarak Salihli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kula'da 1 Şubat Cumartesi günü gece saat 23.45 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Gökçeören kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Kazanın hemen ardından kazaya sebep olan hafriyat kamyonu sürücüsü B.V.(50), nöbetçi savcılığın talimatıyla Kula İlçe Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekiplerince işlemleri tamamlanan ve Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan hafriyat kamyonu sürücüsü B.V. (50), tutuklanarak Salihli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Öte yandan kazada yaralanan Fatma Süel (61), Meral Şahin (38), Umay Şahin (4) ve Cevdet Gökdemir (62), Salihli Devlet Hastanesi'nde tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın geçmişi

Kaza, 1 Şubat Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Gökçeören kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Cevdet Gökdemir (62) idaresindeki 35 ZA 2873 plakalı kurtarıcı ile aynı yönde seyir halinde olan Veli Süel (64) idaresindeki 23 AET 955 plakalı otomobil, Gökçeören tali yolundan D300 karayoluna bağlanmak isteyen B.V. (50) idaresindeki 45 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 23 AET 955 plakalı otomobil kamyona ok gibi saplanırken, sürücü Veli Süel (64) ve ön koltukta yolcu olarak bulunan Fatma Süel (61) araç içerisinde sıkıştı. Aynı araçta bulunan Meral Şahin (38) ve Umay Şahin (4) ile kurtarıcı sürücüsü Cevdet Gökdemir (62) ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Fatma Süel (61), Meral Şahin (38), Umay Şahin (4) ve kurtarıcı sürücüsü Cevdet Gökdemir (62) Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılan otomobil sürücüsü Veli Süel (64) Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş,ancak burada doktorların tüm çabasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetmişti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kula'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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