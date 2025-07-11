Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kula\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
11.07.2025 19:51
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Kula'da bekçilerin devriyesinde uyuşturucu ile yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerinin son 3 günde yaptıkları devriye ve kontroller sırasında uyuşturucu ile yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "gece kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinin ilçe merkezinde gece saatlerinde yaptığı devriye görevinde şüpheli hareketler sergileyen H.Y. (20), S.E. (17), K.Ç. (26) ve U.K. (37) isimli şahıslar durdurularak üst aramaları yapıldı. Yapılan aramada sigara paketine gizlenmiş 3 parça bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

Bir diğer operasyonda ise yine gece saatlerinde durumlarından şüphelenilen şahısların üzerinde yapılan aramada C.T. (19) isimli kişinin üzerinde uyuşturucu hap bulundu. Devam eden soruşturmada C.T.'nin bağlantılı olduğu değerlendirilen M.E. (25) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 51 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen şüphelilerden C.T. serbest bırakılırken, M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuya karşı kararlılık mesajı

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ve toplumun huzurunu bozan unsurlara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde görev yapan "gece kartalları"nın başarılı çalışmalarıyla uyuşturucuya geçit verilmeyeceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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