Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kula'da Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

24.03.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde aranan E.Y. isimli kadın şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan bir kadın şüpheli polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin uzun süredir aranan şahıslara yönelik sürdürdüğü titiz ve planlı çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen E.Y. isimli kadın şüphelinin izine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin ilçedeki ikamet adresi belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla E.Y., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Emniyetteki işlemleri boyunca sorgulanan E.Y.'nin, farklı suçlardan da kaydının bulunduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Polis, Kula, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:33
Zeynep Demirel'den "ideal koca" çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:46
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
15:30
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 17:03:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.