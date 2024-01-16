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Kullanılmayan evden yükselen alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Kullanılmayan evden yükselen alevler geceyi aydınlattı

Denizli'de kullanılmayan eski bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yangında can kaybı yaşanmazken, yapı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.01.2024 - 06:19,  Güncelleme: 06:20
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Kullanılmayan evden yükselen alevler geceyi aydınlattı

DENİZLİ - Denizli'de kullanılmayan eski binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kullanılmayan eski binadan bir anda alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kullanılmadığı öğrenilen bina çevresinde polis ekipleri güvenlik tedbiri alırken, itfaiye erleri ise alevlere müdahale etti. Yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yapılan incelemeler neticesinde yangının elektrik kontağından kaynaklı çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Yangında can kaybı yaşanmazken, yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kullanılmayan evden yükselen alevler geceyi aydınlattı
Kaynak: İHA
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Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kullanılmayan evden yükselen alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika


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