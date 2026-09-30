Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas, 19 Mart öncesi ağız birliği toplantısı yapıldığını söyledi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan Kültür AŞ Genel Müdürü tutuksuz sanık Murat Abbas, 19 Mart'ta gerçekleştirilen operasyondan önce 9 Mart'ta kapalı bir toplantı düzenlendiğini söyledi. Abbas, bu toplantıda belediyeye yönelik bir operasyon olabileceği, operasyonun olması ihtimaline binaen herkesin ağız birliği yapması gerektiğinin söylendiğini belirterek, " Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız gibi isimler hakkında sorular sorulduğunda herkesin aynı minvalde cevap vermesi ve aynı doğrultuda savunma verilmesi yönünde konuşmalar yapıldı" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 26'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen duruşmada Kültür A.Ş. Genel Müdürü tutuksuz sanık Murat Abbas savunma yaptı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık ifadesi veren Abbas, bu beyanlarının arkasında olduğunu ve bildiği her şeyi anlattığını söyledi. Abbas savunmasında, 14 Aralık 2020 tarihinde Kültür AŞ Genel Müdürü olarak işe başladığını anlatarak, "2021 yılında yaklaşık 640 milyon TL olan şirket cirosu, 2024 yılında 6.84 milyar TL'ye ulaştı. Vergi öncesi karımız ise aynı dönemde 8.9 milyondan yani yaklaşık 9 milyondan 427 milyon 400 bin TL'ye yükseldi. Dolayısıyla benim genel müdürlük yaptığım dönemin sonunda ortaya çıkan tablo, milyonlarca insana kültür hizmeti sunan, aynı zamanda cirosunu ve karlılığını ciddi biçimde arttırarak Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasına girmiş bir Kültür AŞ'dir" dedi.

"Attığım imzaların hangi sürecin sonunda atıldığının da dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum"

İddianamede 21 eylemden dolayı kendisine ceza talep edildiğini söyleyen Abbas, "Kültür AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptığım süre boyunca çok sayıda evrakta imzam bulunmaktadır. Genel müdür olarak görev ve yetkim gereği attığım imzaların sorumluluğunun da farkındayım. Ancak bu imzaların hangi kurumsal sürecin sonunda atıldığının da dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Kültür AŞ'de bir satın alma veya ihale işlemi genel müdürün bir firmayı belirleyip önüne gelen belgeyi imzalaması şeklinde yürüyen bir süreç değildi. 7-8 ayrı aşamadan geçerek sonuçlanıyordu. Benim hangi firmaya belirlediğime, hangi firmayı yan teklif vermeye yönlendirdiğime, hangi fiyatı belirlediğime veya değiştirdiğime, yaklaşık maliyete müdahale ettiğime, bir işin belirli bir firmaya verilmesi yönünde talimat verdiğime ya da kazanan ve yan teklif veren firmaların önceden belirlendiğini bildiğime ilişkin şahsıma özgü somut bir delil bulunmamaktadır" dedi.

19 Mart operasyonundan önce "ağız birliği" toplantısı yapılmış

Abbas, savunmasında 19 Mart'taki operasyondan önce 9 Mart'ta Kültür AŞ'de İBB tarafından bir avukatın koordinasyonunda toplantı düzenlendiğini anlattı. Bu toplantıda belediyeye yönelik bir operasyon olabileceği, operasyonun olması ihtimaline binaen herkesin ağız birliği yapması gerektiğinin söylendiğini aktaran Abbas, "Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız gibi isimler hakkında sorular sorulduğunda herkesin aynı minvalde cevap vermesi ve aynı doğrultuda savunma verilmesi yönünde konuşmalar yapıldı. Murat Ongun ve Ertan Yıldız'ı başkan danışmanı olarak, Fatih Keleş'i ise İBB Spor Başkanı ve meclis üyesi olarak bildiğimizi söylememizi, bunun dışında bu kişilerle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığımızı söylememiz istendi. Bu toplantıda Kültür AŞ yöneticileri, sabahki toplantıda Banu Hanım ve İBB tarafındaki avukat vardı. Akşamleyin bir detaylı daha toplantı yapıldı. Bu toplantıda isimlerini verdikleri avukatlara vekalet çıkarmamızı söylediler. Ben de bana ismi verilen avukata vekaletnamemi çıkardım. Bahsettiğim toplantının akşamında, olayın ciddiyetini anladığımdan genel müdür yardımcısı olan Doğan Hamit Doğruer'den bildiklerini anlatmasını istedim. Bahsi geçen usulsüz ihaleler, iş alımlarını bizzat Murat Ongun'un yönettiğini, kendisinin ve Kağan Sürmegöz'ün (İBB Emlak Yönetim Daire Başkanı) ihaleleri Murat Ongun'un talimatlarına göre organize ettiğini, yine dosyada yer alan usulsüz ecrimisil tahsiline ve reklam izni verilmesi için açıktan istenen paralara ilişkin imzalanan muvazaalı sözleşmeler, grafik tasarım bedeli hususunda teftiş raporunda yer alan hususların doğru olduğunu, yasa dışı usule aykırı iş ve işlemlerin yapıldığını bana bizzat kendisi anlattı" dedi.

Sanık duruşmada 43 milyonluk rakamın gayriresmi olarak Kültür AŞ bütçesine eklendiğini anlattı

Abbas, savunmasında Dijital Deneyim Müzesi hakkında da konuşarak, projenin yerel seçimlerden önce tamamlanmasının beklendiğini ve bu konuda ciddi bir baskı olduğunu belirtti. Proje kapsamında 4 ayrı satın alma ihalesi gerçekleştirildiğini de ifade eden Abbas, "Bu müzenin yapılması aşamasında, Murat Ongun ve Ertan Yıldız tarafından 10 milyon lira seçim desteği, Ertan Yıldız tarafından Zeytinburnu CHP belediye başkan adayına destek için 2 milyon lira, 1 milyon 250 bin lira da seçim çalışmasına çıkan çalışanlara yemek desteği adı altında paraların TUCE (müzenin içerik sağlayıcısı firma) firmasından talep edilerek alındığı bana söylendi. Fakat bu paraların kim tarafından taşındığı ve kime verildiğine ilişkin bir bilgim yoktur. TUCE isimli firma tarafından harcandığı iddia edilen 7 milyon TL havalandırma ve çatı, 8 milyon TL İletişim Koordinatörlüğünün camı, 22 milyon TL işçilik, 6 milyon TL de Kahraman Yeşilyurt isimli şahsa ödenen paralar gayri resmi bir şekilde bütçeye dahil edilmiştir" dedi.

Sanık operasyondan önce yapılan toplantının "kapalı toplantı" olduğunu söyledi

Sanığın savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Savcının "İfadenizde 'ihale ve iş alma süreçlerinin tamamı Murat Ongun'un talimatıyla Doğan Hamit Doğruer ile yapılmıştır' şeklinde bir beyanınız var, doğru mu?" şeklindeki sorusu üzerine sanık Abbas, "Doğrudur ama bunu ifademde de belirttiğim üzere 9 Mart'taki toplantıda öğrendim Doğan Hamit Doğruer'den" yanıtını verdi.

Savcının 9 Mart'taki avukat toplantısının kapalı mı açık mı olduğuna ilişkin sorusuna ise Abbas kapalı olduğu şeklinde yanıt verdi. Ardından savcı, "İfadenizde bahsettiğiniz bir husus var. Murat Ongun tarafından bazı reklam şirketi mecralarıyla ilgili işlerin belli firmalara verilmemesiyle alakalı söylentiler ve talimat olduğu şeklinde. Bu nasıl bir süreç, nasıl bir talimattı?" sorusunu sordu. Sanık soruya, "Murat Bey ile bu reklam mevzuları üzerine konuşmaya başladık. Sonra kendisinden bazı yönlendirmeler oldu bazı işlerle ilgili" yanıtını verdi.