Kulu Belediye Başkanı Sertdemir'in Eşi Kazada Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kulu Belediye Başkanı Sertdemir'in Eşi Kazada Yaralandı

Kulu Belediye Başkanı Sertdemir\'in Eşi Kazada Yaralandı

Konya'nın Kulu İlçe Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, bir trafik kazası geçirdi. Kazada başkanın eşi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

02.02.2025 21:16  Güncelleme: 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu İlçe Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, otomobili ile ilçe yakınlarında kaza yaptı. Kazada Başkan Sertdemir'in eşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya- Ankara Karayolu Kömüşini Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir 06 DCM 683 plakalı otomobili ile Ankara'dan Kulu'ya doğru gelirken önünde seyir halinde olan 68 DC 600 plakalı otomobil ve 06 CEH 028 plakalı kamyon çarpıştı. Başkan Sertdemir'in kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapması ile bariyerlere çarpan aracı, daha sonra şarampole inerek ağaca çarptı. Kazada Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir'in eşi Zehra Sertdemir yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zehra Sertdemir, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Abdurrahim Sertdemir, Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, trafik, konya, Kaza, Kulu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kulu Belediye Başkanı Sertdemir'in Eşi Kazada Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
20:07 Denizli’de 7 katlı apartmanda yangın Mahsur kalanlar var Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
19:24 Ahmet Ercan’dan Ege’deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
14:41 Dünyayı bıraktılar şimdi uzayda savaşacaklar Dünyayı bıraktılar şimdi uzayda savaşacaklar
13:57 Uzmanlar Ethereum’un 4 bin dolar seviyesine gelmesi için olması gerekenleri sıraladı Uzmanlar Ethereum'un 4 bin dolar seviyesine gelmesi için olması gerekenleri sıraladı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
13:46 183 Filistinli serbest bırakıldı 183 Filistinli serbest bırakıldı
13:43 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü
13:41 Cansu Dere’den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı Cansu Dere'den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı
13:41 Bomba iddia: Mourinho, Talisca’yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı
13:36 4 milyon emekliye beklediği haber Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu 4 milyon emekliye beklediği haber! Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
13:04 Celal Şengör’den İstanbul’a 7 metrelik tsunami uyarısı Celal Şengör'den İstanbul'a 7 metrelik tsunami uyarısı
12:55 Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 21:41:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kulu Belediye Başkanı Sertdemir'in Eşi Kazada Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.