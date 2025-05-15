Kulu\'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde de hissedilen deprem, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Ankara'da da hissedilmişti. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan bir mağazada deprem esnasında vatandaşlar mağazadan kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA