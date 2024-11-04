Kulu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

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Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın öldü

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.20 sıralarında Kulu ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi Konya Ankara Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan E.Ö. idaresindeki 06 DOZ 01 plakalı Volkswagen marka otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen 65 yaşlarındaki Rabia Dönmez'e çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Rabia Dönmez, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.