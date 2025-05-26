Kulu\'da Tırın Tekerleğinden Yangın Paniği

Konya'nın Kulu ilçesinde kereste taşıyan tırın dorse tekerleğinden dumanlar yükselince paniğe sebep olurken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağından Kulu istikametine seyir halinde olan 06 TB 500 plakalı kereste taşıyan tırın dorse tekerleğinden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden güzergahtaki jandarma ekiplerinin dikkatiyle muhtemel bir yangın tehlikesine karşı tır sürücüsü ikaz edilerek, araç yol kenarına çektirildi. Jandarma ekipleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balatadan kaynaklandığı belirtilen aşırı ısınma ile dumanların çıktığı tekerlek ve aksamlarında soğutma çalışması yaptı. Aşırı ısınma sebebiyle lastiğin de zarar gördüğü ortaya çıktı. - KONYA