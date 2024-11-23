Kulu\'da Trafik Denetimi Yapıldı

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Konya'nın Kulu ilçesinde trafik ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.

Kulu Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Kulu çıkışı Karacadağ Mahallesi yolunda yapılan denetim yapıldı. Denetimlerde emniyet kemeri başta olmak üzere, GBT sorgulaması, evrak ve belgelerin kontrolleri, sürücü belgesi, sigorta, muayene ve diğer belgelerin kontrolleri yapıldı. Kontrollerde kusurlu olan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, araç sürücülerinin araca bindiği andan itibaren hem sürücünün hem de yanında yolcu olan vatandaşların emniyet kemerlerini takmalarının zorunlu olduğunu, ilçe genelinde değişik saatlerde cadde ve yollarda uygulamalara devam edileceğini belirtti. - KONYA