Kulu\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Kulu ilçesinde, müstakil evin bahçesindeki ot yangını, ev ve müştemilata zarar vermeden itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Yazıçayır Mahallesinde H.Ö.'ye ait müstakil ev ve müştemilatının bulunduğu geniş bahçede ot yangını çıktı. Evdekiler yanan otları kendileri ve komşuların desteğiyle söndürmeye çalışırken, durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri yanan otlara müdahale ederek ev ve müştemilata zarar vermeden söndürdü. - KONYA