Kulu'da Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

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Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evinde yalnız yaşayan Hatice Tokmak'tan (74) haber alamayan komşuları eve girdiklerinde yerde hareketsiz yattığını gördü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Hatice Tokmak'ın cenazesi otopsi yapılmak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KONYA