Kulüp Başkanına Tokat Atan Tutuklandı - Son Dakika
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Kulüp Başkanına Tokat Atan Tutuklandı

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Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e tokat atan C.Ş. tutuklandı, görüntüleri çeken yönetici aranıyor.

21.09.2024 19:31
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Kulüp başkanına tokat atan şahıs tutuklandı

Görüntüleri kaydeden eski kulüp yöneticisi aranıyor

SAKARYA - Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e tokat atarak darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılı şekilde adliyeye sevk edilen kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş. tutuklandı.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedilme görüntüleri ülke gündeminde geniş yer buldu. Başkan İn'e tokat atan kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş., Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa süre içerisinde İstanbul Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ş., bugün saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde kendine hakim olamadığını söyledi

Şüpheli C.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde, çıkan tartışma sonrası sinirine hakim olamadığını söyleyerek, "Yönetimde beraber çalıştık. Yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin tartışma çıktı. Ona bağlı olarak kendime hakim olamadım" dediği belirtildi. Ayrıca C.Ş., olay esnasında görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin de olduğunu ve görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini de iddia etmişti.

Görüntüleri kaydeden yönetici aranıyor

Ülke gündemine oturan olayın görüntülerini kaydettiği ileri sürülen ve görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Öte yandan, görüntülerin ardından telefonu kapalı olan Gökhan İn'e de ulaşmaya çalışılıyor.

Kulüp Başkanına Tokat Atan Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kulüp Başkanına Tokat Atan Tutuklandı - Son Dakika

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