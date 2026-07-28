Kumamoto'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde, en az 50 kişi yaralandı.

Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde bilanço belli oldu. Japonya medyası, depremde 50'den fazla kişinin yaralandığını aktardı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bize şu ana kadar insanların yaralandığı bilgisi ulaştı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri ve yangınlar meydana geldi. Ayrıca yollarda ve köprülerde hasar oluştu, binalar da çöktü" ifadelerini kullandı.

Demir yolu seferleri durduruldu, uçuşlar askıya alındı

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, depremde Aeon Alışveriş Merkezi de dahil olmak üzere çok sayıda bina hasar gördü. Bazı binalarda yangın çıktı ve bazı yapılarda kısmi çökme meydana geldi. Bazı ana yollarda büyük çatlaklar oluşurken, bir yük treni raydan çıktı. Demiryolu şirketi JR Kyushu ise hızlı tren seferleri dahil bazı hatlarda ulaşımın durdurulduğunu bildirdi. Kumamoto Havalimanı da pistini kapatırken, bazı hava yolu şirketleri seferlerini iptal etti veya yönlendirdi.

40 bin evde elektrik kesintisi yaşandı

Kyushu Elektrik Şirketi, son deprem nedeniyle yaklaşık 40 bin evde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Telekomünikasyon şirketleri KDDI ve Docomo, elektrik kesintileri ve iletim hatlarındaki arızalar nedeniyle mobil telefon hizmetlerinde aksama yaşandığını duyurdu.

Çip üreticisi olan TSMC, tedbir amacıyla bölgedeki tesisinde çalışanlarını tahliye etti. Şirket sözcüsü durumu doğruladı. Sony ve Fujifilm de bölgedeki tesislerinden çalışanlarını tahliye etti.

Tsunami uyarısı kaldırıldı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık bir hafta boyunca güçlü artçı depremlere ve toprak kayması riskine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu ise bölgedeki nükleer santrallerde herhangi bir olağan dışı durum tespit edilmediğini açıkladı.