Kumamoto'daki Depremde Ölü Sayısı 38'e Yükseldi - Son Dakika
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Kumamoto'daki Depremde Ölü Sayısı 38'e Yükseldi

Kumamoto\'daki Depremde Ölü Sayısı 38\'e Yükseldi
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Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem bilançosu ağırlaşıyor.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 38'e yükseldi.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde geçtiğimiz hafta salı günü meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Kumamoto Valiliği'nden edinilen bilgilere göre; felakette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 38'e yükseldi. Deprem nedeniyle 3 bin 851 yapıda hasar meydana geldiği belirtilirken, 181 binanın tamamen yıkıldığı tespit edildi.

Yetkililer, 46 bin 800 hanede elektrik kesintilerinin sürdüğünü ve 8 bin 700 haneye gaz sağlanamadığını açıkladı. Öte yandan, bugün itibarıyla depremden etkilenen bölgelerin neredeyse tamamına elektrik sağlandığı kaydedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), salı günü meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremden bu yana bölgede 359 sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

Japonya'da salı günü merkez üssü ülkenin Kumamoto eyaleti olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Ariake ve Yatsushiro denizleri kıyısındaki bölgelere yönelik geçici tsunami uyarısı yapılmıştı. Sarsıntı birçok bölgede yıkıma yol açarken, depremden kısa süre sonra patlama meydana gelen Aeon Alışveriş Merkezi ve baca çökmesi yaşanan Nippon Kağıt Fabrikası başta olmak üzere birçok hasarlı yapıda ve bölgede arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı. Arama-kurtarma çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli ile çevre eyaletlerden gönderilen itfaiye ve ilkyardım ekiplerinin de destek verdiği açıklanmıştı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), resmi olarak "2026 Kumamoto Depremi" olarak adlandırılan felaketin ardından, 1 hafta içinde benzer büyüklükte depremlerin meydana gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Doğal Afet, 3. Sayfa, Japonya, Deprem, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumamoto'daki Depremde Ölü Sayısı 38'e Yükseldi - Son Dakika

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