Kumar Operasyonu: 5 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kumar Operasyonu: 5 Şahıs Tutuklandı

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Hatay'da kumar ve tefecilik yapan 5 kişi gözaltına alındı, operasyonda büyük miktarda para ele geçirildi.

19.01.2025 15:33
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Faizle para vererek insanlara kumar oynatan şahıslar tutuklandı

HATAY - Hatay'da kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan, insanlara borç para vererek kumar oynatan 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü kentte asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; kumar oynanması için yer ve imkan sağlayıp, şahıslara kumar oynaması için faizle para vermek suretiyle borçlandırıp daha sonra tehdit ve baskı yoluyla bu paraları temin etmeye çalışan, örgütlü şekilde hareket eden şüphelilerle ilgili 15 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda; İ.S.(Cezaevinde) Z.S., M.S., H.S. ve İ.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 milyon 379 bin 95 Türk Lirası, 28 bin 700 Dolar, 300 Euro, 16 adet senet, 10 adet alacak verecek yazılı not defteri, 5 adet tapu senedi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 114 adet kartuş, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet pala ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüphelilerin tamamı 17 Ocak tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kumar Operasyonu: 5 Şahıs Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kumar Operasyonu: 5 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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