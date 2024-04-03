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Kumaş fabrikasına işçi gibi geldiler, ticari taksiyle kumaş çaldılar...Hırsızların 'pes' dedirten rahatlığı kamerada - Son Dakika
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Kumaş fabrikasına işçi gibi geldiler, ticari taksiyle kumaş çaldılar...Hırsızların 'pes' dedirten rahatlığı kamerada

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Bursa'da işçi gibi girdikleri kumaş fabrikasından sevkiyata hazır olan kumaşları çalan şüphelilerin rahat tavırları pes dedirtti. Şüpheliler kısa sürede polis tarafından yakalanırken hırsızlık anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

03.04.2024 12:01
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Kumaş fabrikasına işçi gibi geldiler, ticari taksiyle kumaş çaldılar...Hırsızların 'pes' dedirten rahatlığı kamerada

BURSA - Bursa'da işçi gibi girdikleri kumaş fabrikasından sevkiyata hazır olan kumaşları çalan şüphelilerin rahat tavırları pes dedirtti. Şüpheliler kısa sürede polis tarafından yakalanırken hırsızlık anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şüpheli şahıs gözlerine kestirdikleri kumaş fabrikasına işçi gibi girdi. Bir süre içeride dolaşan şüpheliler, sevkiyata gidecek olan ve içi kumaş dolu çuvalı çağırdıkları ticari taksi ile çalarak kayıplara karıştı.

Rahat tavırları ve hırsızlık anı fabrikanın kamerasında

Fabrika sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, 2 şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Bunun üzerine ekipler, yaptıkları sıkı çalışma sonrası yine fabrika bölgesi olan Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde hırsızlık yapmak için dolaştıkları esnada 12 suç kaydı F.Ç.ile 13 kaydı bulunan E.Ü.'yü kıskıvrak yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece E.Ü. tutuklanırken F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken şüphelilerin rahat tavırları pes dedirtti.

Kaynak: İHA

Bursa, Güvenlik, Hırsızlık, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kumaş fabrikasına işçi gibi geldiler, ticari taksiyle kumaş çaldılar...Hırsızların 'pes' dedirten rahatlığı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumaş fabrikasına işçi gibi geldiler, ticari taksiyle kumaş çaldılar...Hırsızların 'pes' dedirten rahatlığı kamerada - Son Dakika
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