Hatay\'da müstakil ev alevlere teslim oldu

Hatay'ın Kumlu ilçesinde alevlere teslim olan müstakil ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kumlu ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan müstakil evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer meskenlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi. - HATAY