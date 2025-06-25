Kumluca'da Bahçe Hortumu Kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kumluca'da Bahçe Hortumu Kavgası

Kumluca\'da Bahçe Hortumu Kavgası
25.06.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Komşu, üniversite öğrencisi kızı bahçe hortumuyla darbetti. Aile hukuki süreç başlattı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki komşu arasında 'bahçe hortumu' sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.Ö.'nün komşusunun üniversiteli kızı İlahi Özdemir'i (24) hortumla darbettiği iddia edildi. Aile, hukuki süreç başlattı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde komşular arasında yaşanan anlaşmazlık, darp iddialarıyla yargıya taşındı. İddiaya göre S.Ö., komşusu Levent Özdemir'in üniversite öğrencisi kızı İlahi Özdemir'i bahçe hortumuyla darbetti. Yaşanan olay sonrası aile, hem S.Ö.'den hem eşi E.A.Ö.'den hem de oğullarından şikayetçi oldu.

"Hortumla kızımın koluna ve kafasına vurdu"

Baba Levent Özdemir, 3 yıl önce ev inşaatı sırasında komşularına kendi arazisinden araç park alanı verdiğini belirterek, "3 yıl önce mülkümdeki araziye evimi yaparken S.Ö. ile eşi inşaatımın arkasına otomobil park edeceklerini söyledi. Ben de sorun olmayacağını söyledim. Arazimden araç park yeri verdim. S.Ö. ve eşi tahrikte bulundu. Prag'da eğitim alan kızım evimizdeydi. E.A.Ö. daha önce yaşanan olayları bahane ederek çocuklarımızın top oynadığı, evimizin önündeki alandan balkonumuza geldi. Eşimi, 'Zeynep hortum bir daha burada olmayacak. Bu sana son uyarım' diyerek tehdit etti. Mutfaktan çıktım, 'sen neden böyle konuşuyorsun. Ben seninle bu konuda anlaşamıyorum. Eşinle konuşayım. Olmazsa baban ile konuşayım' dedim. Evimin yanından ayrılırken, 'senin başına iş açacağım' diye tehdit etti. S.Ö., 'İn aşağıya, ben avukatım. Müvekkillerimin kim olduğunu bilir misin? Seni yok ederim' sözleriyle tehdit etti. Saldırıda bulundu. Bahçe sulama hortumu ile kızımın koluna ve kafasına vurdu. Avukat kimliğini kullanarak yaptığı terbiyesizliklerin acısını başka insanlara da yaşatmamak adına olayı adli makamlara taşıdım" dedi.

"Eğer kolum kırılsaydı, tüm meslek hayatım bitebilirdi"

Olayda darbedildiğini iddia eden İlahi Özdemir ise, "Alkollüydü önce babama sonra bana hortum ile saldırdı. Koluma iki defa vurdu. 'Dur, yapma' dememe rağmen iki defa da kafama hortumla vurdu. Kendisi ve oğlu darbetti. Babama oğluyla birkaç defa vurdu. Komşular, babamı bahçeden balkona almasına rağmen yine saldırdı. Babam darbetmedi, küfretti. Onlar bize her şeyi yaptı. Eşinden, kendisinden, oğlundan şikayetçi oldum. Pilotaj eğitimi alıyorum. Kolum kırılsaydı meslek hayatıma mal olacaktı" dedi.

"Röportaj vermeye gerek yok"

Avukat S.Ö. ise telefonla yaptığı kısa açıklamada, "Komşular arasında yaşanmış küçük bir olay bu. Röportaj vermeye gerek yok" dedi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kumluca, antalya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kumluca'da Bahçe Hortumu Kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’in iki ilçesinde orman yangını çıktı İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı
Trump: İran’ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur Trump: İran'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor
Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı
Beşiktaş’tan Tolisso hamlesi Beşiktaş'tan Tolisso hamlesi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir

13:31
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
13:17
İsrail askerlerine kanlı pusu Keskin nişancı tek tek avladı
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı
12:27
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
22:39
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
22:28
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
22:16
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
22:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
21:45
Eşinin öldürdüğü Gözde’nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
Eşinin öldürdüğü Gözde'nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
21:40
Trabzonsporlu Sikan’dan Fatih Tekke’ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
21:17
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
21:06
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası Trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Trafiğe kapatıldı
21:00
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
20:55
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto
Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 16:10:59. #7.13#
SON DAKİKA: Kumluca'da Bahçe Hortumu Kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.