Antalya'da kazada hayatını kaybeden motosikletli 2 gencin cenazesi teslim alındı

23.05.2026 14:39  Güncelleme: 15:02
Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonuyla çarpışan motosikletteki iki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, adli tıp işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonuyla çarpışan motosiklette hayatını kaybeden iki gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaza, dün gece saat 23.15 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Gödene Caddesi Mezbaha yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Aşgın idaresindeki 07 CKZ 938 plakalı motosiklet, Kumluca Belediyesine ait olduğu belirtilen ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 07 VHK 29 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı.

İki genç olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Hasan Aşgın ile motosiklette yolcu olarak bulunan Bekir Sarpdağ'ın çarpışmanın etkisiyle yola savrulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen gençlerin aileleri sinir krizi geçirdi. Kumluca Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından iki gencin cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler, buradaki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kazanın ardından çöp kamyonu sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cenazeler yakınlarına teslim edildi

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından Hasan Aşgın ve Bekir Sarpdağ'ın cenazeleri bugün yakınları tarafından teslim alındı. Bekir Sarpdağ'ın cenazesinin Isparta'ya götürülerek burada toprağa verileceği, Hasan Aşgın'ın cenazesinin ise Kumluca'da defnedileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

