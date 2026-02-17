Kumluca'da Ekmek Fırını Yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ekmek fırını olarak kullanılan müstakil yapı alev alev yandı. Korku dolu anların yaşandığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, fırın kullanılamaz hale geldi.

Kumluca ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gödene Caddesi'nde bulunan bir ekmek fırınında saat 16.30 sıralarında çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekmek fırını olarak kullanılan müstakil yapıda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Yangın nedeniyle fırının bitişiğinde bulunan yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı ev tahliye edildi. İtfaiye ekipleri kısa zamanda yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışması yaptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında olay yerine gelen Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş de bilgi aldı. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığı yangında, ekmek fırını kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA