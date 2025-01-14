Kumluca\'da Keçileri AFAD Kurtardı

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Burdur'un Kumluca köyünde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarılarak güvenli alana taşındı.

Merkeze bağlı Kumluca köyündeki dağlık alanda mahsur kalan keçileri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Burdur AFAD ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler mahsur kalan keçilere ulaştı. Yapılan operasyonla keçiler, bulundukları tehlikeli noktadan kurtarılarak güvenli alana taşındı. - BURDUR