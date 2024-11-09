Kumluca'da orman yangını
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın birlikte etkisini arttıran yangının, yerleşim yerleri için tehdit oluşturulmadığı belirtildi.
Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi'nde orman yangını meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar 112 acil servis hattını aradı. İhbar üzerine, olay yerine orman ekipler, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yangına ilk an da yangın söndürme arazözleri müdahale ederken, ormanlık alanda rüzgarın etkisi ile yayılan yangının, yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kumluca'da Orman Yangını - Son Dakika
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