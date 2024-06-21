Kurban Bayramı'nda 881 düzensiz göçmen yakalandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Kurban Bayramı tatilinde 60 ilde Mobil Göç Noktası araçlarının desteğiyle yapılan çalışmalarda 881 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik 15-19 Haziran tarihleri arasında 60 ilde Mobil Göç Noktası araçlarının desteğiyle denetim gerçekleştirildi. 75'i İstanbul'da olmak üzere toplam 165 Mobil Göç Noktası aracı ile 21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı.

881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim ve uygulamalarda 5 gün boyunca Türkiye genelinde tespit edilen 881 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri başlatıldı. - ANKARA