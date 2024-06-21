Kurban Bayramı'nda 881 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kurban Bayramı'nda 881 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Kurban Bayramı tatilinde 60 ilde Mobil Göç Noktası araçlarının desteğiyle yapılan çalışmalarda 881 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

21.06.2024 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Kurban Bayramı tatilinde 60 ilde Mobil Göç Noktası araçlarının desteğiyle yapılan çalışmalarda 881 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik 15-19 Haziran tarihleri arasında 60 ilde Mobil Göç Noktası araçlarının desteğiyle denetim gerçekleştirildi. 75'i İstanbul'da olmak üzere toplam 165 Mobil Göç Noktası aracı ile 21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı.

881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim ve uygulamalarda 5 gün boyunca Türkiye genelinde tespit edilen 881 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Jandarma, Göçmen, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kurban Bayramı'nda 881 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Balkanlarda elektrik kesintisi Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi Balkanlarda elektrik kesintisi! Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi
15:19 Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi
14:59 İstanbul’da ne kadar yabancı yaşıyor İmamoğlu’nun verdiği rakam ile Göç İdaresi’nin verdiği rakam arasında uçurum var İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin verdiği rakam arasında uçurum var
14:32 Nüfusunun yüzde 98’i Müslüman olan Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
13:59 Doğum teşvik paketi geliyor Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
16:26 Şırnak’ta 3 bölgeye girişler 7 gün süreyle yasaklandı Şırnak'ta 3 bölgeye girişler 7 gün süreyle yasaklandı
16:13 Batshuayi’nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun
15:58 Kanarya ilk transferini yaptı Fenerbahçe’de 2 imza birden Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden
15:34 Fenerbahçeliler öfkeli Trabzonspor, Ozan Tufan’la anlaştı Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı
15:24 Antalya’da Kayalıklarda Ceset Bulundu Antalya'da Kayalıklarda Ceset Bulundu
15:12 Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:21 Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde
14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 17:58:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda 881 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement