Kurban Bayramı Tatili İçin Yola Çıkanlar Düzce'de Yoğunluk Oluşturdu - Son Dakika
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Kurban Bayramı Tatili İçin Yola Çıkanlar Düzce'de Yoğunluk Oluşturdu

Kurban bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. İstanbul istikametinden Ankara istikametine gidenlerin geçiş güzergahı olan Düzce'de trafik devam ederken, trafiğe çıkışı yasaklanan büyük araçlar trafiği rahatlattı.

14.06.2024 14:52
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Kurban bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatili okullardaki karne töreninin ardından başladı. Milyonlarca sürücü bayramı memleketlerinde geçirmek için direksiyon başına geçti. İstanbul istikametinden Ankara istikametine gidenlerin geçiş güzergahı olan Düzce'de hem Anadolu Otoyolu'nda hem de D-100 karayolunda akıcı trafik devam ederken, trafiğe çıkışı yasaklanan büyük araçlar trafiği rahatlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurban Bayramı Tatili İçin Yola Çıkanlar Düzce'de Yoğunluk Oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı Tatili İçin Yola Çıkanlar Düzce'de Yoğunluk Oluşturdu - Son Dakika
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