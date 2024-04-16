Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 530 trafik kazası: 75 ölü, 10 bin 810 yaralı - Son Dakika
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Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 530 trafik kazası: 75 ölü, 10 bin 810 yaralı

Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 530 trafik kazası: 75 ölü, 10 bin 810 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, yapılan denetimler sonucunda 2016'da 225 bin, 2019'da 290 bin, 2024'te ise toplamda 485 bin 710 işlem yapıldığını belirtti. Ayrıca, selektörle radar uyarısı yapan sürücülere uygulanan cezaların iptal edildiği de açıklandı.

16.04.2024 13:42
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı tatili sebebiyle yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yer alan Polis Müzesi'nde 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verileriyle ilgili basın açıklaması düzenledi. Açıklanan verilerin 2016 ve 2019 yıllarındaki bayram tatili verileriyle kıyaslayan Bakan Yerlikaya, şunları aktardı:

"Bugün, yıllara göre 9 günlük bayram tatillerini kıyaslıyoruz. 2019'da 16 bin 651 personelimiz denetimlerde görev aldı. 2024'te ise 26 bin personel görev aldı. Aktif olarak 1 günde çalışan personel sayımız ise 18 bin civarındaydı."

"2024'te 3 milyon 642 bin 538 araç denetlenmiş"

Denetlenen araç sayısıyla ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, "2016'da 895 bin, 2019'da bir milyon 431 bin, 2024'te ise 3 milyon 642 bin 538 araç denetlenmiş. Bu denetimler sonucu 2016'da 225 bin, 2019'da 290 bin, 2024'te toplam ise 485 bin 710 işlem yapılmıştır. Bunun 207 bin 407'si hız nedeniyle yapılan işlemler. Diğer nedenlerle de 278 bin işlem yapıldı" ifadelerine yer verdi.

"8 sene içerisinde 7 buçuk milyonluk bir sürücü artışı oldu"

Araç ve sürücü artışına rağmen verilerde olumlu düşüşler yaşandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "2016'da 6 bin 291, 2019'da 5 bin 780, 2024'te 6 bin 530 kaza yaşandı. Bu 8 sene içerisinde 7 buçuk milyonluk bir sürücü artışı oldu. Araç sayısı ise 9.3 milyon arttı. Kazalarda 2016'da 152, 2019'da 86, 2024'te 75 kişi hayatını kaybetti. 2016'da 11 bin 265 kişi yaralanırken, 2024'te ise bu sayı 10 bin 810'a düştü" diye konuştu.

"Selektörle radar uyarısı yapan sürücülere uygulanan cezalar iptal edildi"

Düzce'de 14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yaparak radar uyarısı yapması sebebiyle uygulanan cezaların iptal edildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, "Biz hiçbir vatandaşımıza işlem yapmaktan hoşlanmıyoruz. Vatandaşlarımızın ölüm veya yaralanmalı sonuçlara neden olacak kazalara karışmasını asla istemiyoruz. Denetimlerin de bunun için olduğunu söylüyoruz. Düzce'de trafikte selektör yaparak sürücülere radar uyarısında bulunanlar olmuş. Bu sürücülere de işlem yapılmış. Talimatımızı verdik, o işlemlerinin tamamını iptal ettik" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 530 trafik kazası: 75 ölü, 10 bin 810 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 530 trafik kazası: 75 ölü, 10 bin 810 yaralı - Son Dakika
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