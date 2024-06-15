Kurban Bayramı Tatilinde İstanbul-Tekirdağ Karayolunda Yoğunluk - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kurban Bayramı Tatilinde İstanbul-Tekirdağ Karayolunda Yoğunluk

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasını fırsat bilen tatilciler, İstanbul-Tekirdağ karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. Araç kuyruğu, dron ile havadan görüntülendi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, muhtemel kazaların önüne geçmek için tedbirlerini arttırdı.

15.06.2024 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasını fırsat bilen tatilciler yollara koyuldu. Bayram arefesinde vatandaşlar, İstanbul- Tekirdağ karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. Araç kuyruğu, dron ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla vatandaşlar, İstanbul'dan Tekirdağ başta olmak üzere tatil beldelerine doğru yola çıktı. Tatile gitmek isteyenler ve Kurban Bayramı'nın memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tekirdağ'da Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşaklarında yoğunluk gün boyunca davam etti.

Öte yandan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri yollarda muhtemel kazaların önüne geçmek ve olumsuz durumların yaşanmaması için tedbirlerini arttırdı. Sürücüleri hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, takip mesafelerine dikkat etmeleri ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, güvenlik önlemlerinin artarak bayram tatili boyunca devam edeceğini belirttiler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Tekirdağ, İstanbul, Tatil, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kurban Bayramı Tatilinde İstanbul-Tekirdağ Karayolunda Yoğunluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:13 Özel’den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar Özel'den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar
15:59 Refah’ta Hamas’tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
15:09 Düzce, Sakarya ve Sinop’ta denize girişler yasaklandı Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
17:59 Önce özel okul, ardından Küba İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı Önce özel okul, ardından Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:46 THY uçağında video çeken ’’Baruthane Pilavcısı’’nın başı yandı THY uçağında video çeken ''Baruthane Pilavcısı''nın başı yandı
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 20:29:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Tatilinde İstanbul-Tekirdağ Karayolunda Yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement