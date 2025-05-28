Kurban Pazarı'nda Polis Ekiplerine Saldırı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurban pazarında polis ekiplerine saldıran 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Keçiören ilçesinde kurulan Bağlum Kurban Pazarı'nda denetime gelen İl Tarım Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olmak isteyen kurban satıcıları, duruma müdahale eden polis ekiplerine de saldırmıştı. Olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkan arbede sonlandırılırken, bazı polislerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Ardından gözaltına alınan R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli 12 şahıs emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gereği yapıldı" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ankara'da Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırganın R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." - ANKARA