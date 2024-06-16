Kurban yerine elini kesti; 'Sağlığımda meşhur olamadım' şimdi oldum' dedi - Son Dakika
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Kurban yerine elini kesti; 'Sağlığımda meşhur olamadım' şimdi oldum' dedi

Aksaray'da her Kurban Bayramı olduğu gibi bu bayramda acemi kasaplar hastanenin yolunu tutarken, kendini yaralayan yaşlı adam başından geçen olayı, 'Sağlığımda meşhur olamadım şimdi oldum' diye anlatarak gülümsetti. Kurban keserken kendini yaralayanlar her bayram olduğu gibi bu bayramda hastanelerin yolunu tutarken, Aksaray'da onlarca acemi kasap hastanelik oldu. Aksaray'da bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastanelerin yolunu tuttu. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen acemi kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi. Bazı vatandaşlar ise kurban kesimi esnasında geçirdikleri ufak çaplı kazalar nedeniyle hastaneye geldi. Acemi kasap, 'Sağlığımda meşhur olamadım' Kurban kestiği esnada büyükbaş hayvanın ayaklarıyla bıçağa vurması sonucu yaralanan Mustafa Aktaş (63), 'Valla kurbanı keserken bıçağa vurdu ayağını, oda elimi kesti. Her sene kesiyorum, milletle birde dalga geçiyordum. Ama bizde yaşayacakmışız. Büyükbaştı, sağ elimde bıçak vardı. Boynuna bıçağı attım, ön ayağını sallayınca bıçak elimde ya, sol elimin yüzünü sıyırdı attı. Valla bilemiyorum, benden önce biri vardı sanki, bayramın ilk sabahı başladık. Sağlığımda meşhur olamadım şimdi meşhur oluyorum' diye konuşarak gülümsetti. Kendisini yaralı gören vatandaşlar ise, 'Sana altın takmaları gerekiyor. İlk gelen sensin' diye moral verdiler. Hasan Teke ise 'İlk deneyimim değildi de annemin elinde bıçak vardı. Ona çarptı. Deri yüzerken oldu. Deri yüzerken bıçak değdi' diyerek başından geçen olayı anlattı.

16.06.2024 11:23
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Kurban yerine elini kesti; "Sağlığımda meşhur olamadım' şimdi oldum" dedi

AKSARAY - Aksaray'da her Kurban Bayramı olduğu gibi bu bayramda acemi kasaplar hastanenin yolunu tutarken, kendini yaralayan yaşlı adam başından geçen olayı, "Sağlığımda meşhur olamadım şimdi oldum" diye anlatarak gülümsetti.

Kurban keserken kendini yaralayanlar her bayram olduğu gibi bu bayramda hastanelerin yolunu tutarken, Aksaray'da onlarca acemi kasap hastanelik oldu. Aksaray'da bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastanelerin yolunu tuttu. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen acemi kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi. Bazı vatandaşlar ise kurban kesimi esnasında geçirdikleri ufak çaplı kazalar nedeniyle hastaneye geldi.

Acemi kasap, "Sağlığımda meşhur olamadım"

Kurban kestiği esnada büyükbaş hayvanın ayaklarıyla bıçağa vurması sonucu yaralanan Mustafa Aktaş (63), "Valla kurbanı keserken bıçağa vurdu ayağını, oda elimi kesti. Her sene kesiyorum, milletle birde dalga geçiyordum. Ama bizde yaşayacakmışız. Büyükbaştı, sağ elimde bıçak vardı. Boynuna bıçağı attım, ön ayağını sallayınca bıçak elimde ya, sol elimin yüzünü sıyırdı attı. Valla bilemiyorum, benden önce biri vardı sanki, bayramın ilk sabahı başladık. Sağlığımda meşhur olamadım şimdi meşhur oluyorum" diye konuşarak gülümsetti. Kendisini yaralı gören vatandaşlar ise, "Sana altın takmaları gerekiyor. İlk gelen sensin" diye moral verdiler.

Hasan Teke ise "İlk deneyimim değildi de annemin elinde bıçak vardı. Ona çarptı. Deri yüzerken oldu. Deri yüzerken bıçak değdi" diyerek başından geçen olayı anlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurban yerine elini kesti; 'Sağlığımda meşhur olamadım' şimdi oldum' dedi - Son Dakika

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