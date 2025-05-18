Kurbanlık Tosun Alırken 200 Bin TL Dolandırıldılar - Son Dakika
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Kurbanlık Tosun Alırken 200 Bin TL Dolandırıldılar

Kurbanlık Tosun Alırken 200 Bin TL Dolandırıldılar

Hatay'da besici Nuri Başak, sosyal medya üzerinden kurbanlık tosun alırken dolandırıldı.

18.05.2025 09:26
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Hatay'da sosyal medya üzerinden gördüğü 2 kurbanlık tosunu almak istediği esnada 200 bin TL dolandırılan besici Nuri Başak, "Normalde o tosunlar 250 bin TL değerindeydi ama dolandırıcı çok sıkıştığım için satıyorum deyince tongaya geldik" dedi. Vatandaşları kurban alım satımı yaparken dolandırılmamaları konusunda uyaran Başak, "Açıkçası ava giderken avlandık" ifadelerini kullandı.

Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Başak ile oğlu Nuri Başak, yıllardır kurbanlık hayvan alım satımı yaparak geçimlerini sürdürüyorlar. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar yapan besici Başak, sosyal medyada beğendiği 2 danayı almak için bir şahısla görüştü. Görüşmenin ardından kendisine atılan konuma giden Başak, dolandırıcının, "Kardeşim seni karşılayacak, sen hiç kardeşimle fiyat konuşma, ben sana uygun fiyata vereceğim ve danaları beğendiysen al götür sonra hesaplaşırız" demesi üzerine, danaları alıp aracına yükledikten sonra 200 bin TL ödemeyi istenen hesaba gönderdi. Hayvanları alıp köyden gideceği esnada tosunların sahibinin ödemenin gerçekleşmediği söylemesi üzerine besici Başak, dolandırıldığını fark etti. Yıllardır kurban bayramlarında hayvan alım satımı yapan aile, Nuri Başak'ın deyimiyle tongaya düştü. Defalarca aramasına rağmen dolandırıcıya ulaşamayan oğul Başak, kurban alım satımı yapanları bayram öncesi dolandırıcılara karşı uyardı.

Dolandırıcı 'kardeşimle pazarlık yapma, ben ucuza vereceğim' diyerek tarafların fiyat konuşmasını engelledi

Sosyal medyada gördüğü danaları almak isterken dolandırılan Nuri Başak, akılalmaz dolandırıcılık tuzağını anlatarak, "Babamla kurbanlık alış ve satış yapıyoruz. Kurban Bayramı yaklaşırken bu süre zarfında babamı biri arıyor ve 'elimde 2 dana var çok sıkışık olduğum için acilen satacağım' diyor. Dolandırıcı, babama sonra 2 dananın videolarını attı ve Defne ilçesinde köyün konumunu attı. Babam da dolandırıcıya güvenip danayı almak için gitti. Dolandırıcı babama 'gittiğin konumda kardeşim seni karşılayacak' dedi. Babama, 'sen hiç kardeşimle fiyat konuşma ve ben sana uygun fiyata vereceğim' dedi. 'Danaları beğendiysen al götür sonra hesaplaşırız' dedi. Babamla birlikte gidip danalara baktık ve yükledik. Babam, dana sahibiyle hiç pazarlık yapmadı. Dolandırıcı, dana sahibine benim abim gelecek ve sen fiyat konuşma danaları yükle gitsin demiş. Dolandırıcı da mal sahibini bu şekilde ayarlamış. Dolandırıcı sosyal medyada gördüğü mal sahibini bularak onu da ayarlıyor. Danaları beğendik araca yükledik. Ödeme kısmına gelince dolandırıcı babama yazmaya başladı, 'danaları beğendiysen parayı at' dedi. Babam da parayı hesaptan attı. Danaları yükledik çıkacağız, mal sahibi 'abi parayı attınız ama henüz gelmedi' diyerek bizi durdurdu. Biz dekontları gösterdik ve mal sahibi de 'ben senin kardeşinle alışveriş yaptım ama telefonları açmıyor' dedi. Babam da mal sahibine 'benim kardeşim yok' dese de bu şekilde dolandırıcıların tuzağına düştük" dedi.

"Normalde o tosunlar 250 bin TL değerindeydi ama dolandırıcı çok sıkıştığım için satıyorum deyince tongaya geldik"

Tosunların fiyatlarının uygun olduğu için tuzağa düştüklerini ifade eden Başak, kurban alımı esnasında vatandaşları dikkat etmeleri konunda uyararak "Para gitti ve şikayetçi olduk. Dolandırıcıya 200 bin TL ödeme yaptık. Normalde o tosunlar 250 bin TL değerindeydi ama dolandırıcı çok sıkıştığım için satıyorum deyince tongaya geldik. Açıkçası ava giderken avlandık. Bizim başımıza geldi ama başka kimselerin başına gelmesin. Sadece alıcı ve satıcı arasında bir satış yapılsın. Kurbanlık aldığınız zaman ödeme yapacağınız kişi sadece alıcı olsun. Dolandırıcıyı aradığımızda cevap vermiyor, ulaşamıyoruz. Şikayette bulunduk ama bir şey çıkacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurbanlık Tosun Alırken 200 Bin TL Dolandırıldılar - Son Dakika

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