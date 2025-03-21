Kursk'ta Gaz İstasyonunda Patlama - Son Dakika
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Kursk'ta Gaz İstasyonunda Patlama

Rusya ve Ukrayna, Suca gaz istasyonundaki patlama ve yangınla ilgili karşılıklı suçlamalarda bulundu.

21.03.2025 17:47
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Rusya'nın Kursk bölgesindeki Suca gaz pompalama ve ölçüm istasyonunda patlama sonrası yangın çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı istasyonun Ukrayna tarafından vurulduğunu öne sürerken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise istasyona Rusya'nın saldırdığını iddia etti.

Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde yer alan Suca gaz pompalama ve ölçüm istasyonunda patlama meydana geldi. İstasyon patlamanın ardından çıkan yangınla birlikte alev topuna döndü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, istasyona gece saatlerinde Ukrayna'nın kasıtlı olarak saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Açıklamada, "Daha önce Avrupa ülkelerine günde 40 milyon metreküpten fazla gaz tedarik eden bu enerji altyapı tesisi, 7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana Ukrayna birliklerinin kontrolü altında bulunuyordu. Ukrayna birlikleri bu süre zarfında tesisi lojistik noktalarından biri olarak kullandı. Kursk bölgesinden çekilen Ukrayna birliklerinin Rusya'nın önemli enerji tesisine yönelik saldırısı, Kiev rejiminin kasıtlı bir provokasyonudur ve ABD Başkanı Donald Trump'ın barış girişimlerini itibarsızlaştırmayı amaçlayan Rusya'nın enerji altyapısına yönelik son saldırıların bir parçası olarak görülmelidir" ifadeleri kullanıldı. Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ukraynalı askerlerinin tesise kasıtlı olarak saldırı düzenlediğini öne sürdü.

"İstasyon Rusya tarafından vuruldu"

Ukrayna ordusu ise söz konusu iddiaları reddetti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin "provokasyon" olarak tesisi havaya uçurduğu ileri sürülerek, "Söz konusu iddiaların hiçbir dayanağı yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Rusya ordusu, yakın zamanda Suca'nın kontrolünü yeniden ele geçirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi ile Rusya ile Ukrayna'nın 30 gün süreyle birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurması kararlaştırılmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kursk'ta Gaz İstasyonunda Patlama - Son Dakika

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