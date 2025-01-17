Kurşunlama Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kurşunlama Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kurşunlama Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Karabağlar'da iş yerine düzenlenen kurşunlama sonrası 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

17.01.2025 10:28
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerine kurşun yağdıran şüpheliler, kameralar tarafından görüntülenerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde bulunan Ü.C.'ye (42) ait bir iş yerinin, 20 Aralık günü kurşunlanması üzerine iş yeri tabelası isabet alarak zarar gördü. Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki kameraları inceleyen polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin S.Ü. (29), U.H. (23) ve C.Y. (39) olduğunu tespit etti.

15 Ocak günü şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 saldırgan da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurşunlama Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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