Kurşunlama Olayında Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kurşunlama Olayında Şüpheli Yakalandı

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Çorum'da alacak verecek yüzünden park halindeki aracı kurşunlayan şahıs polis tarafından yakalandı.

20.11.2024 00:51
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Park halindeki aracı kurşunladı, kaçamadan yakayı ele verdi

ÇORUM - Çorum'da alacak verecek sebebiyle park halindeki aracı tüfekle kurşunlayan şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Sakarya 3. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. isimli şahıs alacak verecek meselesi sebebiyle M.Ç.'ye ait tüfekle üç el ateş etti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, M.Ç.'ye ait araca çok sayıda saçma isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından, olay yerinden şüpheli E.K. kısa sürede yakalandı.

E.K. gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kurşunlama Olayında Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA

Polis, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kurşunlama Olayında Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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